Последствия атаки БПЛА в Ростовской области показали на видео

Украинские военные в ночь на 29 июля атаковали территорию Ростовской области ударными беспилотниками. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.

Минобороны России ранее сообщило об уничтожении 22 беспилотников над Ростовской областью в течение ночи. Всего средства противовоздушной обороны сбили 74 дрона над пятью регионами России, больше всего над Брянской областью — 43.

Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь отмечал, что после атаки БПЛА на железнодорожной станции начался пожар, а один из частных домов остался без остекления. Также обломки дрона на улице Островского попали в машину, водитель погиб.

В РЖД заявляли, что в Ростовской области задерживаются девять поездов. Компания делает все необходимое для возобновления движения составов.