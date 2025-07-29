Последствия атаки БПЛА в Ростовской области показали на видео

Украинские военные в ночь на 29 июля атаковали территорию Ростовской области ударными беспилотниками. В распоряжении 360.ru появились кадры с места ЧП.
Минобороны России ранее сообщило об уничтожении 22 беспилотников над Ростовской областью в течение ночи. Всего средства противовоздушной обороны сбили 74 дрона над пятью регионами России, больше всего над Брянской областью — 43.
Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь отмечал, что после атаки БПЛА на железнодорожной станции начался пожар, а один из частных домов остался без остекления. Также обломки дрона на улице Островского попали в машину, водитель погиб.