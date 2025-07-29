Силы ПВО сбили 74 украинских БПЛА над пятью регионами России

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 74 украинских беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 43 дрона сбили над Брянской областью, 22 — над Ростовской, шесть — над Калужской, два — над Смоленской и один — над Ленинградской.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что после атаки БПЛА частный дом остался без окон, на железнодорожной станции начался пожар. Также на улице Островского обломки дрона попали в автомобиль, водитель скончался.

В связи с падением обломков дронов на железнодорожную сеть в Ростовской области задерживаются девять поездов, отмечали в РЖД. В компании подчеркивали, что делают все возможное для восстановления движения, пассажиров дальнего следования обеспечивают питанием.