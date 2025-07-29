Девять поездов задержались в Ростовской области

РЖД: на станции Сальск в Ростовской области задерживаются девять поездов

Из-за падения обломков дронов на станции Сальск в Ростовской области задержались девять поездов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

В компании уточнили, что речь идёт о поездах № 202 Анапа – Красноярск, № 98 Кисловодск – Тында, № 254 Новороссийск – Уфа, № 358 Имеретинский Курорт – Уфа, № 524 Адлер – Екатеринбург, № 509 Казань – Новороссийск, № 255 Челябинск – Новороссийск, № 523 Екатеринбург – Адлер и № 59 Новокузнецк – Кисловодск.

Сотрудники поездных бригад оказывают содействие и всестороннюю помощь пассажирам.

Пассажиров поездов дальнего следования с задержкой более четырех часов обеспечат питанием. В РЖД подчеркнули, что делают все возможное для сокращения времени задержки движения пассажирских поездов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что дроны ВСУ атаковали регион. На железнодорожной станции произошел пожар.