Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область. Погиб водитель

Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область. На железнодорожной станции начался пожар, частный дом остался без окон. Один человек погиб, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«В Ростовской области на данный момент отражается атака БПЛА в Каменск-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах», — заявил он.

В микрорайоне Заводском на территории Каменск-Шахтинска загорелась сухая трава. В Сальске дроны повредили крышу и окна частного дома на Социалистической улице, спровоцировали пожар на железнодорожной станции. Слюсарь сообщил, что пассажирский поезд отъехал на безопасное расстояние, к тушению огня подключились 45 человек.

Смертельный случай произошел на улице Островского. Пострадал автомобиль, водитель погиб.

Массированный налет беспилотников произошел в Донецке. Из-за повреждения подстанции некоторые дома остались без электричества.