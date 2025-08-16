После разговора с Путиным Трамп сделал важный вывод о его позиции по Украине

Bloomberg: Трамп понял, что Путин не против гарантий безопасности Украине от США

Россия согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины силами США, но без привлечения НАТО. Американский президент пришел к такому выводу после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, сообщило агентство Bloomberg .

После исторических переговоров 15 августа хозяин Белого дома, как и обещал на пресс-конференции, связался с европейскими лидерами. По словам источников, он заверил, что готов внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины, если это не будет связано с НАТО. Трамп дал понять, что Путин против.

При этом Россия рассчитывает, что киевский режим откажется от контроля над Донбассом. Трамп назвал встречу продуктивной и предупредил, что попросит президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку. Их встреча пройдет 18 августа в Вашингтоне

Зеленский уже отклонил идею Трампа отказаться от претензий на Донбасс, сообщило ранее агентство Reuters. В свою очередь Евросоюз пообещал продолжить санкционное давление на Россию.