Зеленский не принял предложение Трампа отказаться от Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение американского президента Дональда Трампа отказаться от притязаний на Донбасс. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Идея прозвучала в телефонном разговоре главы киевского режима с лидером США и главами ряда европейских государств после состоявшегося накануне на Аляске российско-американского саммита.

«Зеленский отклонил это требование (вывести ВСУ с территории Донбасса — прим. ред.), — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Трамп поддержал передачу остающихся под контролем украинских боевиков территорий Донбасса России для мирного урегулирования конфликта.

По информации The New York Times, глава Соединенных Штатов счел такой вариант эффективнее попыток добиться прекращения огня.