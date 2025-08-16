Позиции Трампа и ЕС по Украине дали трещину

NYT: слова Трампа свидетельствуют об отказе от договоренностей с ЕС по Украине

Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости мирного договора между Россией и Украиной перед прекращением огня говорит о его отказе от договоренности с ЕС по кризису. Об этом сообщила газета The New York Times .

«Похоже, Трамп после саммита с Владимиром Путины откололся от ключевых европейских союзников и Украины. Он принял точку зрения президента России о заключения всеобъемлющего мирного соглашения», — написали журналисты.

Издание добавило, что изменение позиции Трампа дает России преимущество в переговорах, которые могут продолжиться в понедельник, когда глава киевского режима Владимир Зеленский прибудет в Белый дом.

Ранее Трамп в беседе с лидерами Евросоюза обсудил гарантии для Украины без участия НАТО. За счет чего именно участники дискуссии способны обеспечить оборону Украины, не уточняется.