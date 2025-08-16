ЕС пообещал продолжить санкционное давление на Россию

В Евросоюзе не планируют ослабить санкционное давление на Россию: уже введенные рестрикции останутся в силе, а среди новых ограничений будут в том числе экономические меры. На это указали в заявлении лидеров ЕС по итогам переговоров на Аляске.

Подписанты подчеркнули, что все эти усилия должны привести к долговременному миру.

«Мы готовы продолжать поддерживать давление на Россию. Мы также продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры для оказания давления на российскую военную экономику до достижения прочного и справедливого мира», — отметили в тексте документа.

Также главы стран Евросоюза заверили о своей готовности помочь президенту США Дональду Трампу и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому подготовить и провести трехсторонний саммит с участием России.

«Мы также готовы работать с президентом Трампом и президентом Зеленским над проведением трехстороннего саммита при европейской поддержке», — говорится в документе.

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул, что окончательное урегулирование украинского конфликта зависит от Владимира Зеленского, с которым он встретится в понедельник, 18 августа. После этих переговоров станут понятны перспективы трехстороннего саммита.