Трамп обсудил с лидерами ЕС гарантии для Украины

CNN: Трамп в беседе с лидерами ЕС обсудил гарантии для Украины без участия НАТО

Беседа президента США Дональда Трампа с лидерами Евросоюза по итогам переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске касалась гарантий безопасности для Украины. Об этом со ссылкой на источник в европейском дипломатическом корпусе сообщил телеканал CNN .

Собеседник журналистов пояснил, что участники беседы обсудили альтернативу пятой статье устава НАТО о коллективной обороне для Украины в случае заключения мирного соглашения. Вмешательство сил Североатлантического альянса для исполнения этих гарантий не предполагается. За счет чего участники дискуссии готовы обеспечить оборону Украины, неизвестно.

Представитель Европейской комиссии заявил, что со стороны ЕС в беседе принимали участие президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу, 16 августа, объявил о новой встрече «коалиции желающих» для обсуждения гарантий безопасности для Украины после российско-американского саммита на Аляске. Он добавил, что приветствует желание США внести свой вклад.