Послание Шольца Путину оценили в Кремле

Официальным лицам в Кремле вряд ли стоит комментировать очередное «послание» немецкого канцлера Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину, поскольку заявления о продолжении поддержки Украины со стороны Запада делаются ежедневно. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Знаете, вряд ли здесь что-то стоит комментировать, такие заявления представителями разных европейских государств делаются ежедневно», — сказал он.

Ранее Шольц в социальной сети опубликовал свое послание Путину и заявил, что поддержка Украины не иссякнет.

Ранее канцлер прибыл с официальным визитом на Украину впервые за 2,5 года. Политолог Вадим Сипров сравнил его поездку с миротворческим турне венгерского премьер-министра Виктора Орбана, которая не увенчалась успехом и вылилась в скандал.