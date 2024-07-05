Украина возмутилась поездкой Орбана в Россию

МИД Украины раскритиковал Орбана за поездку в Россию без предупреждения

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего визита в Киев не сообщал, что намерен отправиться в Россию на переговоры с президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины .

В ведомстве подчеркнули, что венгерский премьер действовал без согласования или координации с украинской стороной.

«Для нашего государства принцип „никаких договоренностей об Украине без Украины“ остается незыблемым. Призываем все государства неукоснительно его соблюдать», — подчеркнули в ведомстве.

Также в МИД отметили, что единственным легитимным форматом для прекращения конфликта считают «саммит мира», который ранее прошел в Швейцарии.

Орбан прилетел в Москву для переговоров с Владимиром Путиным в пятницу, 5 июля. Свой визит он назвал очередным шагом миротворческой миссии.

За два дня до визита в Россию он провел переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, которому предложил рассмотреть возможность введения временного прекращения огня, но получил отказ.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял ранее, что Орбан на переговорах с Путиным не передавал ему никаких посланий от Зеленского.