Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за 2,5 года прибыл в Киев, где планирует переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщило информагентство DPA .

Агентство опубликовало также видео, как канцлер выходит из поезда на вокзале украинской столицы.

Ранее Шольц поговорил с Зеленским по телефону. Глава киевского режима заявил, что его собеседник раскрыл подробности переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Сам канцлер говорил, что позиция Путина по Украине не изменилась, и назвал это неприемлемым, но отметил, что решение позвонить в Москву было верным, хотя его за это и осудили многие из западных коллег. Украина должна быть уверена, что может положиться на Германию и других союзников, добавил Шольц.