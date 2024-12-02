Шольц обратился из Киева к Путину

Шольц в обращении к Путину заявил, что Германия не ослабит поддержку Украины

Германия продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в Киев выступил с обращением в адрес России, сообщило агентство Reuters .

Шольц объявил о выделении нового пакета военной помощи на сумму 650 миллионов евро и пообещал, что Германия останется главной страной Европы в вопросе поддержки Украины. Он назвал свой визит в Киев сигналом для российского руководства.

«Мое послание из Киева [президенту России Владимиру] Путину: мы в этом конфликте надолго. Наша поддержка Украины не ослабеет. Мы будем рядом с украинским народом — столько, сколько потребуется», — сказал политик.

Канцлер прибыл на Украину впервые за 2,5 года. Политолог Вадим Сипров сравнил его визит с миротворческой поездкой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которая не увенчалась успехом и вылилась в скандал.