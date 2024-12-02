«Повторил путь Орбана». Раскрыта причина визита Шольца на Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц во второй раз сначала спецоперации приехал в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Свой визит глава немецкого правительства начал после телефонных переговоров с избранным президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Политолог Вадим Сипров в комментарии 360.ru напомнил, что летом очное турне совершил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в надежде склонить стороны к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Эффекта поездки не дали, поэтому и от визита Шольца многого ждать не стоит.

По мнению Сипрова, Шольц приехал для переговоров с Зеленским, чтобы узнать, насколько украинский лидер готов к принятию компромиссов для урегулирования продолжающегося конфликта.

«Понятно, что радикально решить украинский вопрос сейчас невозможно, но попытаться склонить Зеленского хоть к какой-то конструктивной позиции — это то, что сейчас Шольц попытается сделать», — заявил политолог.

В успехе европейского политика эксперт усомнился. Сипров напомнил, что точно по такому же маршруту летом проехался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который лично встречался с Трампом, Путиным и Зеленским. Шольц в случае переговоров с президентами России и США обошелся телефонными звонками.

По мнению политолога, у визита канцлера Германии на Украину есть и положительная сторона. Это свидетельство того, что высшие чиновники Евросоюза осознали, что без поддержки США выдержать продолжающийся конфликт не смогут.

«Другое дело, что у Шольца ничего не получится, потому что Зеленский — это не его конфидент, а лондонский», — подытожил Сипров.

В ходе своего визита в Киев канцлер Германии Олаф Шольц объявил о новых поставках вооружения на Украину на сумму в 650 миллионов евро. При этом он в очередной раз отказался передать ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus, объяснив это высоким риском эскалации конфликта.