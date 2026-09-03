Попытку атаки БПЛА на Московский регион назвали одной из крупнейших

ТАСС: попытка атаки БПЛА на Московский регион стала одной из крупнейших

Попытка атаки БПЛА на Московский регион стала одной из крупнейших за два года. Об этом сообщил ТАСС .

Как ранее рассказал мэр города Сергей Собянин, 548 дронов летели с 08:00 2 сентября по 12:00 3 сентября. Основную часть из них уничтожили на дальних рубежах. На подлете к самой Москве нейтрализовали 143 БПЛА.

Утром 3 сентября подавили 22 беспилотника, которые летели на столицу России. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

Также стало известно, что в августе уничтожили 8670 украинских беспилотников, летевших в сторону Московского региона. С 1 по 31 июля силы ПВО нейтрализовали 6225 БПЛА в этом направлении.