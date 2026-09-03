Попытку атаки БПЛА на Московский регион назвали одной из крупнейших
ТАСС: попытка атаки БПЛА на Московский регион стала одной из крупнейших
Попытка атаки БПЛА на Московский регион стала одной из крупнейших за два года. Об этом сообщил ТАСС.
Как ранее рассказал мэр города Сергей Собянин, 548 дронов летели с 08:00 2 сентября по 12:00 3 сентября. Основную часть из них уничтожили на дальних рубежах. На подлете к самой Москве нейтрализовали 143 БПЛА.
Утром 3 сентября подавили 22 беспилотника, которые летели на столицу России. На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Также стало известно, что в августе уничтожили 8670 украинских беспилотников, летевших в сторону Московского региона. С 1 по 31 июля силы ПВО нейтрализовали 6225 БПЛА в этом направлении.