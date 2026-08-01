За июль ПВО уничтожила более 6 тысяч БПЛА, летевших на Московский регион

В период с 1 по 31 июля системы противовоздушной обороны нейтрализовали 6225 украинских беспилотников, которые летели в сторону Московского региона. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На подлете к Москве уничтожили 780 БПЛА.

В ночь на 1 августа украинские боевики атаковали регионы с помощью беспилотников. По данным Минобороны, с 20:00 до 07:00 средства ПВО сбили 274 аппарата самолетного типа.

Налеты отразили в Крыму, Краснодарском крае, Московском регионе, над акваториями Черного и Азовского морей, в Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Курской, Тульской, Рязанской и других областях.

Еще одну атаку ВСУ системы ПВО отбили с 08:00 до 20:00 31 июля. За это время военные ликвидировали над страной 223 украинских беспилотника.