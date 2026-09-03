Собянин: 548 БПЛА летели в сторону Москвы со 2 по 3 сентября

За 28 часов силы ПВО нейтрализовали 548 беспилотников, летевших в сторону Московского региона. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

Такое число дронов летело с 08:00 2 сентября по 12:00 3 сентября. Большую часть из них уничтожили на дальних рубежах. На подлете к самой Москве подавили 143 БПЛА.

Утром 3 сентября нейтрализовали 22 беспилотника, которые летели на столицу России. На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Также стало известно, что в августе уничтожили 8670 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Большую часть аппаратов ликвидировали на дальних подступах. На подлете к столице же подавили 795 БПЛА.