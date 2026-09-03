Силы ПВО уничтожили 22 БПЛА над Москвой

Силы ПВО Минобороны нейтрализовали 22 беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин .

На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Недавно стало известно, что в августе уничтожили 8670 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Большую часть аппаратов ликвидировали на дальних подступах. На подлете к столице же подавили 795 БПЛА.

При ночной атаке БПЛА пострадали два дома в Подмосковье. В небе над регионом сбили 56 беспилотников.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь над Россией сбили более 416 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.