Силы ПВО уничтожили 22 БПЛА над Москвой
Силы ПВО Минобороны нейтрализовали 22 беспилотника, которые летели на Москву. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин.
На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.
Недавно стало известно, что в августе уничтожили 8670 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Большую часть аппаратов ликвидировали на дальних подступах. На подлете к столице же подавили 795 БПЛА.
При ночной атаке БПЛА пострадали два дома в Подмосковье. В небе над регионом сбили 56 беспилотников.
По данным Минобороны, за прошедшую ночь над Россией сбили более 416 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.