В августе силы ПВО уничтожили 8670 украинских беспилотников, летевших на Москву

Собянин: в августе в сторону Москвы летели 8670 беспилотников ВСУ

В сторону Московского региона в период с 08:30 1 августа по 08:30 1 сентября направлялись 8670 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в «Максе» .

Он добавил, что большую часть аппаратов силы противовоздушной обороны ликвидировали на дальних подступах.

На подлете к Москве уничтожили 795 БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации 130 украинских беспилотных летательных аппаратов в течение ночи с 1 на 2 сентября. Беспилотники сбили более чем на 10 регионами.

Как сообщал Собянин, за период с 1 по 31 июля силы ПВО нейтрализовали 6225 БПЛА, которые летели в сторону Московского региона.