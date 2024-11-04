Американец Дэниэл Мартиндейл, помогавший российской армии, заявил в интервью РИА «Новости» о начале процесса предоставления ему политического убежища в России. Гражданина США вывезли с подконтрольной Киеву территории в конце октября.
«Я думаю, что процесс предоставления мне убежища уже начался», — сообщил Мартиндейл.
Ранее в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» американец рассказал, как он попал на Украину, и почему он помогал российской армии.
Мартиндейл отметил, что в передвижении по Украине ему помогал американский паспорт. За все время его пребывания в украинской деревне у него ни разу не проверили телефон, что показалось ему очень странным.
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Помогавший России Мартиндейл заявил о начале процесса предоставления ему убежища
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