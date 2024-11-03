Помогавший российским военным американец Дэниэл Мартиндейл в интервью RT рассказал, как он избегал внимания ВСУ. Мужчина уверен, что ему сильно помог паспорт США.

Мартиндейл сообщил, что для конспирации он регулярно удалял сообщения в Telegram, хотя этого и не требовалось.

«За все время моего пребывания в том селе мой телефон ни разу никто не проверял. Для меня это очень удивительно», — отметил он.

Он добавил, что дружил с людьми, которые искренне ждут прихода России, а они, в свою очередь, были близки с представителями местной власти. Благодаря этому у американца «были хорошие связи».

Мартиндейл два года передавал российским военным координаты объектов ВСУ. Эти сведения неоднократно использовались для нанесения ударов по технике и личному составу противника. Американцу удалось проехать через всю Украину благодаря паспорту США. С 11 февраля 2022 года мужчина находился на территории Украины, его вывезли 2 ноября.