03 ноября 2024 00:46 Помогал военным России и отказался от США. Американец рассказал, что творится на Украине Дэниэл Мартиндейл два года передавал ВС РФ данные об объектах ВСУ 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Спецоперация

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Российские военнослужащие 27 октября вывезли с подконтрольной ВСУ территории гражданина США Дэниэла Мартиндейла, который помогал российской армии. В пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» американец дал первую пресс-конференцию, ее опубликовали на сайте РИА «Новости». Мартиндейл рассказал свою историю: как он прибыл на Украину и почему решил помогать России.

Связь с Россией Американец приехал в Польшу за два года до начала СВО, он признался, что следил за новостями с Украины и понимал, что военный конфликт неизбежен. «Я хотел в Россию давно, и я понял, что это тот момент, которого я ждал. И 11 февраля 2022 года я пересек границу с Украиной и хотел попасть в Донецк», — рассказал американец.

Интересно Дэниэл Мартиндейл передавал российским силовикам координаты объектов ВСУ. Эта информация помогала ВС России наносить удары по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ. Мартиндейл сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка. Дэниэл Мартиндейл передавал российским силовикам координаты объектов ВСУ. Эта информация помогала ВС России наносить удары по инфраструктуре, технике и личному составу ВСУ. Мартиндейл сыграл ключевую роль в подготовке штурма села Богоявленка.

Мартиндейл отметил профессионализм российских солдат, которые вывезли его через линию фронта. «Было очень много угроз со стороны украинских беспилотников, и артиллерийский обстрел шел, но благодаря им я был эвакуирован на российскую территорию», — заявил американец.

Фото: РИА «Новости»

Мартиндейл рассказал, что связь с российскими силовиками он держал через Telegram. По словам иностранца, информация из различных каналов позволила ему получать разностороннюю информацию о конфликте, а не только ту, что транслируют в западных СМИ. «Российские солдаты пытались дать мне другой телефон, они его забросили с помощью беспилотника туда, где я был. Российская сторона тоже предприняла усилия, чтоб поддерживать эту связь, за что я очень благодарен», — отметил американец. Мартиндейл подчеркнул, что последние два года делал все, чтобы сохранить жизни российским солдатам и «обеспечить какое-то будущее для русских на Украине». Американец добавил, что хотел бы продолжить свою деятельность.

Фото: РИА «Новости»

«Вынуждены скрывать» На Украине американец пытался выжить, скрывая то, чем он занимается. По его признанию, это не сильно отличалось от того, что переживали многие украинцы, которые ждут освобождения от российской армии. «Для меня это было немножко проще, потому что есть преимущества — американский паспорт. Без этого паспорта я не мог бы проехать через Киев, через Краматорск, и добраться до той деревни, где я провел значительное время моего пребывания на Украине», — рассказал Мартиндейл. По его словам, самое запоминающееся на Украине — то, что украинцам приходилось все время что-то скрывать, выжидать. Многие украинцы не особо патриотично настроены и симпатизируют России, но вынуждены это скрывать, пояснил американец. Он отметил, что украинцев постоянно предают и обманывают, и они вынуждены с этим жить. «Они никому не нужны, никто не заботится об их благосостоянии. <…> Они пытаются просто выжить, и поэтому их не столь беспокоит, кто ими руководит, и их не беспокоят вопросы религиозной принадлежности. Это вопрос выживания», — подчеркнул Мартиндейл.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency / Global Look Press

«Потери огромные» Мартиндейл рассказал, что судя по тому, что он видел, у ВСУ большие потери. Жители деревни, где он жил, считают, что украинских солдат отправляют на смерть безо всяких оснований. «И судя по тому, что я видел с точки зрения перемещения войск, что я видел, что происходило в соседних домах, потери огромные у Украины», — отметил иностранец. Американец заявил, что киевские власти нужно полностью разоружить и отправить под трибунал. Если преступника не наказывать, он продолжит совершать преступления, отметил Мартиндейл. «Я считаю, что их нужно судить либо по российскому законодательству, либо в соответствии с международным законодательством, как судили немецких военных преступников за то, что убивали поляков, евреев», — заявил американец.

Фото: Pixabay

«Заинтересована финансово» По поводу конфликта на Украине Мартиндейл заявил, что это попытка США сдерживать Россию и не давать ей на равных конкурировать с Америкой. «Это война, в которой одна сторона борется за справедливость, а другая страна заинтересована лишь в том, чтобы продвигать свои финансовые, коммерческие интересы, и не интересуется благополучием своих граждан или граждан каких-либо других стран, и даже своих собственных солдат», — заявил американец. Мартиндейл считает, что на каком-то этапе Америка перестанет поддерживать Украину, потому что сочтет это невыгодным. По его мнению, чем быстрее это произойдет, тем быстрее закончится конфликт.

Фото: IMAGO/Daniel Heuer / CNP /MediaP / Global Look Press

«Голосовал бы за Путина» На пресс-конференции Мартиндейл заявил, что не желает возвращаться в США, правительство Штатов он считает врагом с 2005 года. «Они несут ответственность за теракты 2001 года. Консерваторы в США изначально понимали, что правительство — это наш враг. Но когда они объявили войну против собственных граждан — это стало для нас причиной ополчиться против этого правительства. Поэтому я не хочу возвращаться в США», — пояснил Мартиндейл. По поводу выборов в США Мартиндейл заявил, что не отдает предпочтения ни одному из кандидатов. Он отметил, что если назовет одно имя, то западные СМИ обвинят Россию во вмешательстве в выборы. По его словам, он бы поддержал кандидата, который выступает за мир, соответствует его религиозным взглядам и поддерживает традиционные семейные ценности. «Если бы [президент РФ Владимир] Путин был кандидатом на выборах в США, я бы за него проголосовал», — заявил Мартиндейл.

Фото: РИА «Новости»

Иностранец подчеркнул, что если с ним или его семьей что-то случится, то это будет дело рук американских властей, чтобы заставить его вернуться в США. Мартиндейл отметил, что когда восстановится мир, он хотел бы снова заняться фермерством. «Я хотел бы завести семью в России. Возможно, заняться выпуском фермерского хозяйственного оборудования для российского рынка, для международного рынка. <…> Что касается получения российского паспорта, я бы хотел это сделать», — заявил американец.

