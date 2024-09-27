Появилось видео задержания двух агентов украинских спецслужб в Крыму

В Крыму задержали двух агентов спецслужб Украины, которые передавали противнику информацию о военных объектах на территории полуострова. Видео показала пресс-служба ФСБ.

Одним из фигурантов оказался 45-летний житель полуострова, который по своей инициативе связался с представителями СБУ и предложил содействие в обнаружении систем ПВО в Крыму, а также передал данные о перемещении российской военной техники.

Второй фигурант — 43-летний иностранец, который через мобильный мессенджер связался с украинскими кураторами и предложил помощь в деятельности против России.

Днем ранее пятерых пособников телефонных мошенников с Украины задержали в Дагестане. Они участвовали в деятельности, которая принесла ущерб на более чем 100 миллионов рублей. Ранее силовики вычислили работавшего на украинские спецслужбы мужчину в Донецке.