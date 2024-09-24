Сегодня 10:43 Работавшего на украинские спецслужбы мужчину поймали в Донецке
В Донецке задержан местный житель, которого подозревают в подготовке к теракту и работе на Службу безопасности Украины. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, мужчина получил деньги от украинских спецслужб за совершение теракта, который планировал вместе со вторым соучастником. Также житель ДНР по заданию СБУ следил за автомобилями военнослужащих ВС России.
Ведомство возбудило три уголовных дела об организации террористического сообщества, подготовке теракта и приготовлении к преступлению.
Ранее
сотрудники ФСБ задержали жителя Новосибирской области, он планировал организовать подрыв административного объекта под Белгородом. Задание россиянин получил от украинской стороны. На украинских кураторов житель Бердска вышел самостоятельно, добавили в ФСБ.
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