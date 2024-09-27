Двух агентов украинских спецслужб задержали в Крыму
ФСБ: собиравших данные о военных объектах украинских агентов задержали в Крыму
Оперативники ФСБ задержали двух агентов украинских спецслужб, которые в Крыму собирали информацию о военных объектах. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ведомства сообщило РИА «Новости».
«Задержаны два агента спецслужб Украины. Они передавали иностранной стороне сведения о российских военных. Одним из задержанных оказался 45-летний житель Республики Крым. По мобильной связи он совершил звонок на телефон „горячей линии“ Службы безопасности Украины и предложил противнику свою помощь свою помощь», — заявили в ведомстве.
В ФСБ уточнили, что мужчина передал СБУ данные о системах ПВО, защищающих Крымский мост, а также пересылал сведения, которые относились к перемещению эшелонов российской военной техники в зону СВО.
Вторым задержанным оказался 43-летний иностранец, который через мессенджер связался с кураторами из СБУ и предложил помощь в деятельности против РФ.
Ранее агента СБУ отправили на четверть века в колонию за теракты и госизмену.