Пятерых пособников телефонных мошенников с Украины задержали в Дагестане

ФСБ: в Дагестане задержали пятерых пособников телефонных аферистов с Украины

Оперативники ФСБ задержали в Дагестане пятерых пособников телефонных аферистов с Украины, которые причастны к более чем 190 преступлениям. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В совокупности фигуранты дела участвовали в деятельности, которая принесла ущерб на более чем 100 миллионов рублей.

«Пять членов организованной группы задержаны. Они причастны к реализации мошеннической схемы по хищению денежных средств российских граждан в интересах кол-центров на территории Украины», — заявили в пресс-службе.

Силовики установили, что с помощью фиктивных документов злоумышленники заключали договоры на оказание услуг IP-телефонии для пользования многоканальных телефонных номеров фиксированной связи с отечественными операторами связи.

В настоящее врем ФСБ проверяет версию об использовании полученных денежных средств для финансирования преступной деятельности ВСУ в период СВО.

Ранее работавшего на украинские спецслужбы мужчину поймали в Донецке.