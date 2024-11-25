Появилось видео падения дрона ВСУ в Калуге

Момент атаки и падения украинского беспилотника в результате работы сил противовоздушной обороны в Калуге попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи видно, как российские зенитчики сбивали украинские дроны. В небе появились клубы черного дыма, были видны вспышки и слышны звуки взрывов.

Украинские боевики атаковали Калугу беспилотниками в ночь на 25 ноября. Силы ПВО ликвидировали три дрона ВСУ на окраине города. В результате падения обломков возник пожар на территории промышленного предприятия, но обошлось без пострадавших.

До этого Минобороны России сообщило о ликвидации и перехвате 34 украинских дронов над Курской, Липецкой, Белгородской и Орловской областями прошлой ночью. По словам курского губернатора Алексея Смирнова, российские зенитчики сбили 27 БПЛА и две ракеты ВСУ над регионом.

Ранее российская армия атаковала инфраструктуру военных аэродромов Украины, задействовав ударные беспилотники, ракетные войска, артиллерию и оперативно-тактическую авиацию.