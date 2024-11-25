Промышленное предприятие загорелось в Калуге после атаки БПЛА

Силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских беспилотника на окраине Калуги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«На месте падения обломков БПЛА на территории промышленного предприятия возникло возгорание», — уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что на месте уже работают сотрудники МЧС и оперативная группа. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

До этого украинские боевики атаковали регион двумя беспилотниками утром 22 ноября, обошлось без пострадавших. Шапша напомнил жителям области, что к обломкам дронов нельзя приближаться, так как на них может находиться взрывчатка.

Ранее в белгородском селе Грузское при атаке дронов ВСУ пострадал боец сил самообороны, получивший сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.