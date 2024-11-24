Военные аэродромы на Украине снова стали целью ударов ВС России

Минобороны: на Украине поразили военные аэродромы и цеха с беспилотниками

Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины. Целями ударов также стали цеха производства и хранения беспилотников и скопления живой силы противника, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск <…> нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов», — указали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ВС России также поразили скопления живой силы и технику ВСУ в 141 районе проведения спецоперации. А средства ПВО за последние 24 часа сбили 44 БПЛА самолетного типа.

Утром 24 ноября в ведомстве сообщили о 34 сбитых над территорией Россией украинских беспилотниках. Дроны уничтожили над Курской, Липецкой, Белгородской и Орловской областями.