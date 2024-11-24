Силы ПВО уничтожили 34 БПЛА над четырьмя регионами России

Минобороны: силы ПВО уничтожили 34 БПЛА над Курской и еще тремя областями

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 34 украинских беспилотника над четырьмя регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 27 беспилотников сбили над территорией Курской области, четыре — над Липецкой, два над Белгородской и один — над Орловской.

Днем ранее стало известно, что в Курскую область вошли боевики из батальона «Птицы Мадьяра» для минирования тыловых зон СВО при помощи беспилотников. О появлении этого элитного батальона стало известно из донесений разведки и радиоперехватов сообщений вражеских войск.

Батальон получает дополнительное оборудование и летательные аппараты из стран Запада, выяснили российские бойцы. При помощи иностранной техники националисты закладывают взрывчатку, устраивают диверсии и массовые налеты.