Появилось фото разрушенного при атаке БПЛА частного дома в поселке Росинтер-2

Украинский беспилотник ударил в частный двухэтажный дом в коттеджном поселке Росинтер-2 в Троицком административном округе Москвы утром 14 марта. В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП.

На фотографии можно увидеть, что дрон попал во второй этаж дома, разрушив фрагмент кровли и кирпичную стену. Повреждения получили три автомобиля и мотоцикл, информация о пострадавших не поступала.

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Утром в пятницу средства противовоздушной обороны на подлете к Москве уничтожили четыре беспилотника. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что над территорией региона сбили три ударных дрона, информация о пострадавших не поступала.

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Один из БПЛА повредил нависающую часть кровли жилого комплекса «Авангард» на юго-западе Москвы. Обломки дрона повредили козырек подъезда, пострадал карниз крыши. По предварительным данным, среди жителей ранения никто не получил.