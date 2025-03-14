Собянин: силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны отразили атаку четырех летевших на Москву беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — написал он.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Подробная информация уточняется.

В результате атаки дронов пострадал дом в ЖК «Авангард» на западе Москвы. Пострадал карниз крыши, обломки БПЛА рухнули на козырек подъезда. Прибывшие на место ЧП экстренные службы оцепили территорию. Информации о пострадавших пока не было.

Также один из дронов попал в частный жилой дом в коттеджном поселке Росинтер-2 в Троицком административном округе. Повреждения получили несколько автомобилей.