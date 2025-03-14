Взрыв после прилета БПЛА прогремел на западе Москвы

Взрыв прогремел в районе одного из домов на западе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП случилось около дома по Резервному проезду. Очевидцы предположили, что речь может идти о беспилотнике.
На появившихся в Сети кадрах можно заметить, что карниз здания отлетел вниз, информация уточняется.
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