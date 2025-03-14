Взрыв после прилета БПЛА прогремел на западе Москвы

Источник 360.ru: взрыв после прилета БПЛА произошел на западе Москвы

Взрыв прогремел в районе одного из домов на западе Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП случилось около дома по Резервному проезду. Очевидцы предположили, что речь может идти о беспилотнике.

На появившихся в Сети кадрах можно заметить, что карниз здания отлетел вниз, информация уточняется.