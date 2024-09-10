Появились видео момента атаки БПЛА в Раменском

Видео момента атаки вражеских беспилотников на жилые дома в Раменском записали камеры наружного наблюдения. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
На одном из видео можно заметить, как три человека бегут по двору. Через несколько секунд на заднем плане прогремел мощный взрыв.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские власти продолжают демонстрировать свою сущность, а значит, России необходимо продолжать специальную военную операцию.
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