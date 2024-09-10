Появились видео момента атаки БПЛА в Раменском

Видео момента атаки вражеских беспилотников на жилые дома в Раменском записали камеры наружного наблюдения. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На одном из видео можно заметить, как три человека бегут по двору. Через несколько секунд на заднем плане прогремел мощный взрыв.

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Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 144 украинских беспилотника над девятью российскими регионами, в том числе 20 — над Московской областью. В Раменском погибла женщина, еще несколько человек пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские власти продолжают демонстрировать свою сущность, а значит, России необходимо продолжать специальную военную операцию.