Появились новые кадры дома, пострадавшего при атаке БПЛА в Раменском

В квартирах, наиболее пострадавших при атаке БПЛА в Раменском, выбило стены. Новые кадры дома на Спортивном проезде появились в распоряжении 360.ru.

Судя по видео, пламя охватило сразу несколько квартир. Ряд оконных рам выбило, пострадало остекление.

«Там выбило стены, разрушились квартиры. А на этажах ниже выбило стекла. Оконные рамы покосились и вылетели», — рассказал очевидец ЧП.

В результате атаки БПЛА в Раменском погибла женщина. Пострадавший хозяин одной из квартир Владимир рассказал 360.ru, в помещении побило все окна и разрушилась межкомнатная стена.

Ночью беспилотники атаковали Московскую область. Как отметила в беседе с 360.ru жительница Коломны, в городе прозвучали громкие взрывы.

«У нас хорошо громыхало. Я проснулась от первого взрыва в 02:30. Их там два или три было. Кошмар, толком не спала ночью», — отметила она.

Еще одна местная жительница рассказала, что взрыв прогремел где-то рядом с ее домом. Однако окна сильно дребезжали.

«Все нормально у нас. Стеклышки на пятом этаже продребезжали так, что я подумала, что последние стекла повылетают. Такое ощущение, что было рядом», — подчеркнула она.

Момент уничтожения БПЛА на территорией Коломны попал на видео, которое появилось в распоряжении 360.ru. Судя по кадрам, в результате взрыва у припаркованных маши заработала сигнализация.

По факту массированной атаки дронов по российским регионам возбудили уголовное дело. Власти Московской области выплатят людям компенсации и отремонтируют их жилища.