Пострадавший из-за атаки БПЛА в Раменском проснулся от прилета дрона в комнату

Беспилотник ВСУ попал в квартиру жилого дома в Раменском, в результате чего разрушило межкомнатную стену и выбило стекла. Об этом 360.ru рассказал пострадавший в результате атаки хозяин недвижимости Владимир.

«Ожидал чего угодно, но только не прилета дрона именно в нашу квартиру. Мы не спали с двух часов ночи из-за взрывов. После того, как все утихло, решили отдохнуть. Снова проснулись уже от громкого хлопка в соседней комнате. В квартире разбиты все окна и разрушена межкомнатная стена. Нас с супругой осыпало осколками», — уточнил он.

Сейчас мужчина проходит лечение в одной из городских больниц. По словам Владимира, врачи оказывают огромную помощь всем пострадавшим.

«Медики с четырех часов утра делают кучу процедур, мы лежим под капельницами, каждые 15-20 минут проводят осмотр», — поделился пострадавший.

Он добавил, что помощь оказывают медицинские работники из разных областей и «без помощи психиатра не обошлось».

Ранее прокуратура Московской области сообщила, что в результате атаки дронов ВСУ на регион есть жертвы и пострадавшие. После прилета БПЛА в Раменском погибла 46-летняя женщина, в нескольких квартирах многоэтажного дома на Спортивном проезде начался пожар.