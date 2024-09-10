Момент уничтожения беспилотника над Коломной попал на видео

Видео уничтожения беспилотника на территорией Коломны появилось в распоряжении 360.ru. Кадры успела запечатлеть камера внешнего видеонаблюдения.

На записи видно, как у стоящих на парковке машин сработала сигнализация.

По факту массированной атаки беспилотников на российские регионы возбудили уголовное дело. В Раменском, по информации губернатора региона Андрея Воробьева, при ударе БПЛА по жилому дому погибла женщина, ей было 46 лет.

Также появлялась информация о смерти девятилетнего ребенка. К счастью, она не подтвердилась. Жильцов пострадавших зданий и нескольких домов, расположенных поблизости, эвакуировали в ПВР и обеспечили всех необходимым.

Людям выплатят компенсации и отремонтируют их жилища. Расходы возьмут на себя власти Подмосковья.