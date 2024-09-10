Жителям Раменского, пострадавшим при атаке беспилотников, выплатят компенсации

Жители Раменского получат компенсацию за поврежденное имущество. Восстановление и ремонт квартир берут на себя власти Подмосковья, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Приехал в Раменское — к дому на Спортивном проезде, который пострадал от удара БПЛА. Здесь повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Несущие конструкции остались целы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102, уточнил он.

На Высоковольтной улице удар пришелся на пять балконов — они загорелись, но в сами квартиры огонь не перешел.

«На земле остались обломки беспилотника, которые нужно разминировать. Поэтому для безопасности мы решили эвакуировать жителей пяти соседних домов», — добавил губернатор.

Сейчас возле многоэтажек продолжают дежурить оперативные службы.