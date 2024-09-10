Женщина погибла в результате атаки БПЛА в Раменском, смерть ребенка не подтвердилась

В результате атаки БПЛА в Раменском погибла 46-летняя женщина. Смерть девятилетнего ребенка не подтвердилась, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале .

«Погибла 46-летняя женщина, ранее сообщалось о гибели девятилетнего ребенка, эта информация не подтвердилась», — написал он.

Всего в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. Их увезли в Раменскую больницу. В пунктах временного проживания разместили 43 человека, для которых организовали горячее питание.

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников, летевших в сторону столицы. По два БПЛА уничтожили в Раменском городском округе и Домодедово. По одному БПЛА сбили в Люберцах и Коломне.

Во время ночной атаки украинских дронов пострадали жилые дома в городе Раменском. В квартирах на 11 и 12 этажах в доме на Спортивном проезде произошло возгорание.