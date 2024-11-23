Появились кадры уничтожения Миг-29 «Искандером» на Украине

Минобороны опубликовало видео с атакой ОТРК «Искандер» по аэродрому Днепр

Российские военные ликвидировали украинский истребитель Миг-29 на аэродроме Днепр с помощью ОТРК «Искандер». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ведомство опубликовало видеозапись с ракетным ударом по военному объекту. Ракета поразила один вражеский самолет МиГ-29 и до 15 человек инженерно-технического состава.

ВС России также уничтожили за сутки четыре склада ВСУ с оружием и боеприпасами. Военные с помощью артиллерии, ракет, БПЛА и авиации атаковали инфраструктуру военных аэродромов, скопления техники и живой силы противника в 149 районах.

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали 59 дронов самолетного типа, восемь ракет американской РСЗО HIMARS и три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

В ночь на 23 ноября российские средства ПВО сбили один украинский БПЛА над территорией Крыма. Днем ранее ВСУ атаковали с помощью дронов Белгородскую область.