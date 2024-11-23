ВСУ лишились самолета МиГ-29

Минобороны: ВС России уничтожили украинский МиГ-29 на земле

Фото: РИА «Новости»

ВС России точным ударом дальнобойного оружия уничтожили украинский самолет МиГ-29 на одном из аэродромов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«ВС России уничтожили на земле самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, 59 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и восемь американских реактивных снарядов HIMARS.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска, ударные беспилотные летательные аппараты и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям военной техники и живой силы противника в 149 районах.

Днем ранее Минобороны сообщило, что лишь в течение прошлой недели украинская армия лишилась 14 тысяч человек на всех направлениях спецоперации.

Глава ведомства Андрей Белоусов заявлял, что ВС России уже перемололи лучшие части ВСУ на передовой.

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