Российские войска нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ

За сутки российские войска нанесли удары по украинским военным аэродромам, скоплениям живой силы и техники ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Артиллерия, ракетные войска, беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическая авиация нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, скоплениям военной техники и живой силы в 149 районах», — отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что ВС России также удалось уничтожить самолет МиГ-29 украинских воздушных сил на земле и четыре склада с оружием и боеприпасами.

Кроме того, средства противоздушной обороны сбили 59 беспилотников самолетного типа, восемь снарядов американской РСЗО HIMARS и три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.

В целом на всех направлениях за сутки потери ВСУ составила около полутора тысяч человек убитыми и ранеными и более 50 единиц техники.