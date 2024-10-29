Появились кадры последствий атаки БПЛА на университет спецназа в Гудермесе

Кровля здания пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе загорелась в результате атаки украинского беспилотника. Кадры с места удара появились в распоряжении РИА «Новости» .

Крыша загорелась в результате удара беспилотника рано утром 29 октября. Пожар оперативно потушили, обошлось без жертв и пострадавших.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, то РУС не останавливал работу, все службы функционируют в штатном режиме. Он пообещал «жестокое возмездие» всем причастным к атаке на университет спецназа в Гудермесе.

Кадыров после удара запретил чеченским командирам брать в плен украинских боевиков. Он призвал чеченских мужчин отправиться на СВО добровольцами, чтобы показать ВСУ, что с Чечней и ее народом «нельзя шутить».