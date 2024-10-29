Сегодня 20:52 Появились кадры последствий атаки БПЛА на университет спецназа в Гудермесе Фото: РИА «Новости»
Кровля здания пустующего здания на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе загорелась в результате атаки украинского беспилотника. Кадры с места удара появились в распоряжении
РИА «Новости».
Крыша загорелась в результате удара беспилотника рано утром 29 октября. Пожар оперативно потушили, обошлось без жертв и пострадавших.
Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, то
РУС не останавливал работу, все службы функционируют в штатном режиме. Он пообещал «жестокое возмездие» всем причастным к атаке на университет спецназа в Гудермесе.
Кадыров после удара
запретил чеченским командирам брать в плен украинских боевиков. Он призвал чеченских мужчин отправиться на СВО добровольцами, чтобы показать ВСУ, что с Чечней и ее народом «нельзя шутить».
Сегодня 20:53 Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2025 году до 22 440 рублей
Сегодня 20:52 Появились кадры последствий атаки БПЛА на университет спецназа в Гудермесе
Сегодня 20:50 «Его будет не хватать». Участника «Что? Где? Когда?» Черемисинова назвали ярким человеком
Сегодня 20:43 Подмосковные синхронисты выиграли 29 наград на всероссийских соревнованиях
Сегодня 20:40 Десять врачей устроились на работу в Подмосковный онкодиспансер за 3 месяца
Сегодня 20:28 Пациенту с тяжелой формой атопического дерматита помогли в МОНИКИ
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте