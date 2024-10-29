Кадыров запретил брать украинских пленных в зоне СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров после атаки украинских БПЛА на Российский университет спецназа в Гудермесе пообещал, что в ближайшее время ВСУ столкнутся с таким возмездием, которое они даже представить себе не могли. Политик поручил чеченским командирам не брать пленных в зоне СВО, сообщило РИА «Новости» .

«Они нас укусили, мы уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», — подчеркнул он.

Кадыров поручил всем командирам, что находятся на передовой, усилить борьбу и уничтожать противника, а не брать в плен.

«Чтобы понимали, как чеченцы еще могут дополнить свои военные возможности», — заявил он.

В результате атаки беспилотного летательного аппарата утром 29 октября загорелась крыша здания, находящегося на территории Российского университета спецназа в Гудермесе. Глава Чечни высказал мнение, что целью запуска дрона было устрашение военнослужащих, поскольку РУС — одно из учебных заведений, которое подготовило более 50 тысяч бойцов для участия в специальной военной операции.

Ранее в атаке на Чечню заподозрили прилетевший из Одессы украинский дрон PD-2. Беспилотники такой модели могут перемещаться на расстояние до 1,3 тысячи километров со скоростью 140 километров в час.