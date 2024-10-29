Кадыров заявил о беспилотной атаке на территорию Российского университета спецназа

Кадыров: здание загорелось на территории университета спецназа после атаки БПЛА

Крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки беспилотника утром 29 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Беспилотная атака, по его данным, произошла около 06:30. В результате случившегося никто не пострадал. Пожар оперативно потушили.

«Следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц», — подчеркнул Кадыров.

Отдельно он обратил внимание, что РУС не приостанавливал работу из-за происшествия. Все службы работают в штатном режиме.