Кадыров заявил о беспилотной атаке на территорию Российского университета спецназа

Крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа в Гудермесе загорелась после атаки беспилотника утром 29 октября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Беспилотная атака, по его данным, произошла около 06:30. В результате случившегося никто не пострадал. Пожар оперативно потушили.
«Следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц», — подчеркнул Кадыров.
Отдельно он обратил внимание, что РУС не приостанавливал работу из-за происшествия. Все службы работают в штатном режиме.
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