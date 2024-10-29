Кадыров пообещал жесткое возмездие за атаку на университет спецназа в Гудермесе

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил возмездием, «которое им не снилось», в ответ на атаку на университет спецназа в Гудермесе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим. Я сегодня дал [приказ] всем командирам, которые находятся на передовой: не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100%», — заявил он.

Глава Чечни предположил, что те, кто запустил дрон, стремились напугать военных, потому что Российский университет спецназа — одна из кузниц кадров, выпустившая более 50 тысяч бойцов для зоны спецоперации.

Атака беспилотника произошла утром 29 октября. После этого на территории университета загорелась крыша пустующего здания, которую быстро потушили. При пожаре никто не пострадал.