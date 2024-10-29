Кадыров после атаки украинского БПЛА призвал чеченцев отправиться на СВО

Рамзан Кадыров обратился к жителям Чечни после атаки украинского беспилотника на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе. Глава республики призвал мужчин отправиться в зону проведения спецоперации в качестве добровольцев, сообщил ТАСС .

Кадыров отметил — ВСУ надо показать, что с Чечней и ее народом нельзя шутить. Для этого нужно, чтоб в зону СВО отправлялись самолеты с добровольцами — не один раз в неделю, а ежедневно.

«Я призываю настоящих мужчин добровольно выйти сражаться, защищая нашу землю, наше государство и наш народ», — отметил чеченский лидер.

После атаки на Российский университет спецназа Кадыров призвал не брать украинских военных в плен. Он призвал командиров уничтожать противника.