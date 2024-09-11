Появились кадры из квартиры в Раменском, в которую попал украинский дрон

Состояние одной из квартир в многоэтажке Раменского, куда накануне попал украинский беспилотник, сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
На видео можно заметить, что квартира разрушена и полностью выгорела.
Накануне вечером стало известно, что многоэтажку в Спортивном проезде, пострадавшую от взрыва, планируют восстановить за три месяца. Многих жильцов временно разместили на базе футбольного клуба «Сатурн» в Кратове.
Также в Москве задержали приезжего из Узбекистана, которого подозревают в том, что он наводил украинские беспилотники на государственные объекты.
Погибшая при атаке беспилотников жительница дома работала в частном охранном предприятии и обеспечивала безопасность известных людей.
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