Появились кадры из квартиры в Раменском, в которую попал украинский дрон

Разрушенную украинским БПЛА квартиру в многоэтажке Раменского сняли на видео

Состояние одной из квартир в многоэтажке Раменского, куда накануне попал украинский беспилотник, сняли на видео. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

На видео можно заметить, что квартира разрушена и полностью выгорела.

Накануне вечером стало известно, что многоэтажку в Спортивном проезде, пострадавшую от взрыва, планируют восстановить за три месяца. Многих жильцов временно разместили на базе футбольного клуба «Сатурн» в Кратове.

Также в Москве задержали приезжего из Узбекистана, которого подозревают в том, что он наводил украинские беспилотники на государственные объекты.

Погибшая при атаке беспилотников жительница дома работала в частном охранном предприятии и обеспечивала безопасность известных людей.