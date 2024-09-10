База «Сатурн» приняла первых жильцов из пострадавшего от дрона дома в Раменском

Автобус с первой партией жильцов поврежденных ударом беспилотника квартир прибыл на спортивную базу «Сатурн» в поселке Кратово. Новых постояльцев встретили директор и сотрудники учреждения. Они помогли гостям выгрузить вещи, быстро пройти регистрацию и получить ключи от своих комнат.

Среди тех, кому понадобилось новое пристанище на время ремонта пострадавших квартир, оказалась мама с тремя детьми, молодые родители с младенцем и девушка с собакой и племянником, которая рассказала подробности ночной атаки.

Она отметила, что громкие звуки появились около двух часов ночи, а потом раздался громкий удар, от которого она выскочила на балкон, где на полу уже лежали выбитые стекла.

«Племянник прибежал, спросил: „Тетя, ты жива?“. А у него в комнате окна тоже выбиты, дверь перекосило», — рассказала собеседница.

Девушка отметила, что дома она решила не оставаться, схватила племянника и собаку. На улице она увидела разбитые машины. Остаток ночи она провела у подруги в соседнем доме. В квартиру ей удалось вернуться за вещами только вечером.

«Взяла паспорт, телефоны, собаке корм и кроссовки, а то утром в пижаме и шлепках выбежала. Остальное уже купила», — рассказала жительница пострадавшего дома.

Всех постояльцев быстро разместили по номерам. Так как день для людей оказался очень тяжелым, то многие даже не стали разбирать свои вещи, оставив их до утра.

Директор спортивного училища, за которым числится база «Сатурн» Роман Христич заявил, что мест в комнатах хватит для 60 постояльцев, которых обеспечат всем необходимым. На новом месте жильцам пострадавшего дома придется остаться на срок от двух до трех месяцев. Это время необходимо, чтобы их постоянное жилье отремонтировали. Займется этими работами Фонд капитального ремонта Московской области.