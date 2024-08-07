Погибли водитель и фельдшер. Украинские боевики ударили по машине скорой помощи около Суджи

Смирнов: ВСУ ударили по машине скорой помощи около Суджи, погибли два человека

Фото: Pixabay

Украинские боевики ударили по машине скорой помощи около Суджи в Курской области. Два человека погибли, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Украинские нацисты ударили дроном по машине скорой помощи около Суджи. Погибли водитель и фельдшер, врач ранен», — сообщил врио главы Курской области.

Смирнов отметил, что террористов, бьющих по медикам, обязательно настигнет возмездие.

При сбросе снаряда с коптера под Суджей пострадали двое детей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь и отправили в Курскую областную больницу. Также при обстреле Суджи погибла 24-летняя местная жительница. Девушка поступила в больницу с тяжелыми ранениями и позже скончалась.

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